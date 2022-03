"Há que ter atenção ao Elif Elmas, é um dos maiores ídolos na Macedónia do Norte"

Médio luso-brasileiro Elisson Baiano esteve oito anos em Portugal e agora atua nos macedónios do FC Skopje

Beira-Mar, Oliveira do Bairro, Gafanha, Olhanense, Sanjoanense, Águeda, Oleiros e Marinhense foram os clubes que Elisson Baiano representou em Portugal. Agora, o médio brasileiro, de 25 anos, joga na Macedónia do Norte, ao serviço do FC Skopje.

A O JOGO, o jogador fez uma avaliação do adversário da Seleção Nacional no play-off final de apuramento para o Mundial do Catar.

A Macedónia do Norte defronta Portugal amanhã. Quais os pontos desta seleção que destaca?

Já vi alguns jogos, inclusive até assisti ao vivo a encontros da fase de grupos. É uma seleção com bons jogadores e é perigosa, como se viu contra a Itália. É muito forte defensivamente, não tem muita bola, defendem muito e sabem quando sair em contra-ataque saem sempre com muito perigo. Têm vários jogadores rápidos e um avançado muito bom. Penso que a estratégia em Portugal vai ser semelhante ao que utilizaram na Itália: defender bem e sair rápido para o contra-ataque.

Quais serão os pontos mais débeis da seleção macedónia que Portugal pode explorar?

Portugal terá de ter muita paciência, a Macedónia do Norte vai jogar muito atrás. Vai ser preciso circular a bola e aproveitar os espaços que possam aparecer e aproveitar as oportunidades. É uma equipa muito chata, que fica na retranca, e Portugal terá de ter paciência.

Que jogadores merecem maior atenção da Seleção Nacional?

O mais perigoso, em minha opinião, é Trajkovski, que marcou o golo da vitória frente à Itália. Depois tem outros jogadores rápidos, como o Bardhi e o Churlinov. Há que ter atenção também ao Elif Elmas, que é um dos maiores ídolos na Macedónia do Norte.

Há muita expetativa na Macedónia do Norte por causa desse jogo?

No país, é o assunto do momento, há muitas bandeiras na rua e pessoas com a camisola da seleção em todo o lado. Os macedónios estão muito felizes, porque nunca tinham chegado a esta fase. Quando venceram a Itália, foi muito complicado para dormir. Fizeram uma grande festa, parecia Carnaval de rua. Imagino o que será caso se qualifiquem. Eles neste jogo vão dar tudo, nunca jogaram um Mundial.