Danilo, médio da seleção portuguesa, analisou a derrota de Portugal na Ucrânia, por 2-1.

Coisas boas que ficam de um jogo destes: "O que fica de bom deste jogo é a entrega que tivemos depois dos golos sofridos. Tentámos fazer mais golos, acabámos por não conseguir empatar mas tivemos ocasiões claras".

Bola não quis entrar: "Há dias assim, em que a bola não entra, hoje infelizmente foi esse dia. Agora não há que fazer contas, é ganhar os jogos que faltam para ir ao Europeu".

Portugal jogou mais com coração do que com a cabeça: "Quando sofremos o primeiro golo jogámos mais com o coração do que com a cabeça, até ao segundo golo jogámos mais com o coração. No segundo tempo foi mais equilibrado, criámos oportunidades mas não conseguimos".

Primeiro lugar? "Era simples [chegar ao primeiro lugar do grupo], era o nosso objetivo mas ainda temos oportunidade para ir ao Europeu".

Bola ao poste no fim do jogo: "São coisas do jogo, arrisquei, às vezes entra outras não. Desta bateu na barra, na próxima pode ser que entre".