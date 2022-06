Há contas a ajustar: saldo de Portugal com a Suíça é negativo

Portugal só venceu duas vezes em território helvético, a última em 1989. A Suíça é a quarta seleção europeia que Portugal mais vezes defrontou e, apesar das três vitórias nos últimos três jogos, o saldo é negativo. Se a Seleção Nacional vencer, igualará os triunfos suíços (dez).

Portugal tem três vitórias nos últimos três jogos com a Suíça, num total de 24 duelos, mas nem tudo é positivo com os helvéticos. Também por isso, a partida desta noite, em Genebra, tem mais ingredientes além do óbvio, que é o de dar um passo importante para a equipa portuguesa garantir um lugar na final-four da Liga das Nações.

Ganhar em território suíço é, por exemplo, algo raro, para além de que, nesta altura, o histórico entre as duas seleções continua a pender para o lado helvético.

A Suíça é a quarta seleção europeia que Portugal defrontou mais vezes, com os tais 24 encontros, e se neste século o saldo já é favorável para o conjunto nacional, com três vitórias e duas derrotas, o cenário é bem diferente quando se olha para a globalidade dos jogos. Dez derrotas, cinco empates e nove vitórias dão um saldo negativo que esta noite pode ser reparado; em caso de triunfo, a equipa portuguesa igualará o número de vitórias dos helvéticos.

O problema mais bicudo está em jogar em território suíço. Em 12 visitas, a Seleção Nacional ganhou duas vezes, empatou três e perdeu sete. Se o primeiro triunfo foi em 1964, num jogo particular, o segundo foi obtido em 1989, no apuramento para o Mundial de 1990. Depois, houve mais duas deslocações, em 1993 para o apuramento para o Mundial de 1994 e em 2016 para a fase de qualificação para o Mundial de 2018, ambos sem sucesso (empate e derrota, respetivamente). Ou seja, do conjunto atual de jogadores, não há nenhum que tenha ganho em casa da equipa suíça.

Espanha, França e Itália, por esta ordem, são as seleções europeias que Portugal defrontou mais vezes e com resultados bem piores do que perante os helvéticos. Se a percentagem de vitórias da Seleção Nacional com a Suíça está em 38 por cento, contra Espanha baixa para 15 por cento (seis vitórias em 39 jogos), frente a França situa-se nos 21 por cento (seis triunfos em 28 partidas) e, finalmente, com Itália é de 22 por cento (seis vitórias em 27 duelos).