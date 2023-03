Há bilhetes para o Luxemburgo-Portugal à venda por 900 euros

Jogo da segunda jornada da qualificação para o Euro'2024 está marcado para as 19h45 de domingo. Há bilhetes a custar 900 euros.

Portugal joga a segunda jornada da fase de qualificação para o Euro'2024 no domingo, no Luxemburgo, a partir das 19h45. E para este jogo há bilhetes a preços exorbitantes.

De acordo com a estação de televisão RTL, o site "Viagogo" está a vender ingressos que vão desde os 350 euros aos 900 euros. Este site vende bilhetes para todo o tipo de eventos, permitindo a revenda, o que leva a práticas menos corretas. Segundo o canal do Luxemburgo, o site tem sido acusado de comprar grandes quantidades de ingressos, com o apoio de "compradores profissionais", para depois os revender por valores muito mais elevados, atribuindo uma comissão aos compradores.

Contactada pela RTL, Federação Luxemburguesa de Futebol adianta que não tem como proibir a revenda de bilhetes para o jogo em sites como o "Viagogo" e alerta que pode até haver quem venda cópias de bilhetes.