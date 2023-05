Há 10 anos, Roberto Martínez surpreendia o favorito e levava Wigan à glória

Wigan, que viria a descer ao segundo escalão dias depois, bateu o favorito Manchester City, por 1-0, conquistando a primeira e única Taça de Inglaterra da sua história

Com Roberto Martínez, atual selecionador de Portugal, no comando, o Wigan viveu um dia 11 de maio de 2013 para mais tarde recordar. A data foi assinalada em Inglaterra.

Na final da FA Cup, em Wembley, contra o favorito Manchester City, um golo de Ben Watson, pouco depois dos 90, fez a diferença para a uma equipa que conquistou a primeira Taça de Inglaterra da sua história.

"Foi um sentimento que nunca tive antes e daqueles que fica contigo para o resto da vida", lembrou Roberto Martínez, 10 anos depois, em declarações à BBC.

