Gustavo Sá: "Temos a ambição de fazer um grande Europeu"

Portugal prepara a participação no Europeu de sub-19.

O futebolista Gustavo Sá disse esta sexta-feira que Portugal tem a "ambição de fazer um grande" Euro'2023 de sub-19, no qual os "adversários são muito mais imprevisíveis", face à "grande qualidade de todas as seleções".

"Somos um grupo extraordinariamente unido. Sempre senti essa coesão desde que aqui cheguei. Estamos a fazer uma excelente preparação e temos a ambição de fazer um grande Europeu", começou por dizer o jogador do Famalicão, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Para o jovem médio ofensivo, de 18 anos, "todos os jogadores de todas as seleções têm grande qualidade", pelo que os adversários vão ser "muito mais imprevisíveis em jogos de uma grande intensidade".

A equipa das quinas esteve a preparar o Europeu de sub-19 em Penafiel, com a segunda fase do estágio a prosseguir na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde o técnico Joaquim Milheiro tem à disposição os 25 atletas chamados.

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.