Gustavo Sá na seleção sub-19: "Já sabemos que o treinador é exigente"

A seleção nacional sub-19 prosseguiu esta segunda-feira, em Lousada, a preparação para a Ronda de Elite, fase que dá acesso ao Europeu 2023, em Malta. Nesta ronda, a seleção portuguesa vai defrontar a Suécia (22 de março), a Chéquia (25 de março) e a Croácia (28 de março).

Em tempos de preparação, Gustavo Sá, jogador do Famalicão, prestou declarações à FPF, onde realçou a exigência em representar as quinas: "Eu treinei hoje pela primeira vez e senti logo a exigência da equipa. O treino correu bem, já sabemos que o treinador é exigente, como tem de o ser, e nós como grupo temos de dar resposta. Sinto sempre um ambiente de união e alegria na equipa. O mister diz sempre que para estar na seleção temos de ser os melhores e que na Ronda de Elite, pelo facto de só passar o primeiro classificado, temos de ser praticamente perfeitos em tudo o que fazemos pois não há espaço para erros."

Questionado sobre a Ronda de Elite e os adversários a enfrentar, o médio mostrou-se confiante: "Estamos com as nossas atenções viradas para a Suécia, porque é o primeiro jogo. Mas sabemos que os três adversários que vamos enfrentar têm muita qualidade. Já tivemos a oportunidade de enfrentar a Chéquia no ano passado e sabemos que qualquer um dos nossos oponentes vão nos tentar fazer frente, qualquer um deles merece a nossa atenção e são adversários muito difíceis. Estamos a trabalhar da mesma forma, sem menosprezar ninguém e sempre com o foco na vitória."

"Representar o meu país é sem dúvida alguma a maior alegria que tenho, é o resultado de anos de trabalho e dedicação ao futebol. Ainda para mais neste grupo, que se vive um ambiente de união, merecem todos estar aqui e temos um grande grupo para encarar esta Ronda de Elite e enfrentar, se nos qualificarmos, o europeu", acrescentou, por fim, sem esconder o orgulho em representar Portugal.

Para estes encontros decisivos de acesso ao Europeu, o selecionador nacional, Joaquim Milheiro, chamou 20 atletas.