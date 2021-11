Graça Freitas: "Pessoas sem máscara no Estádio da Luz? A pandemia não é passado"

Líder da DGS manifestou desagrado pela cenário vislumbrado nas bancadas do recinto lisboeta durante o desafio Portugal-Sérvia

A diretora-geral de saúde, Graça Freitas, lamentou ter visto pessoas sem máscara no Estádio da Luz, durante o jogo da Seleção contra a Sérvia, no passado domingo, e apelou à responsabilidade individual para fazer face à existente pandemia de covid-19.

"Gostava que as pessoas estivessem de máscara [no Estádio da Luz]. Volto a dizer: a pandemia não acabou, nunca houve tantos casos na Europa como há agora. Mesmo Portugal, pese a taxa de vacinação, está a aumentar os seus casos. As pessoas têm que se consciencializar que a pandemia não é passado e está nas mãos de cada um cumprir regras e ter responsabilidade. Preferia ver as pessoas de máscara, já que estavam tantas e tão entusiasmadas", afirmou a responsável, em declarações à RTP.

Ainda que Portugal seja o sexto país da União Europeia com menor número de mortes e novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2, por milhão de habitantes, segundo o "Our World in Data", a evolução tem sido crescente.

O país apresenta, atualmente, uma média diária de 140 casos, pelo que regista uma ligeira tendência de aumento no último mês (outubro) como se verifica, aliás, na grande maioria dos países da União Europeia, alguns dos quais já ponderam novas medidas de confinamento nos próximos tempos.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.257 pessoas e foram contabilizados 1.107.488 casos de infeção, segundo dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde.