Gonçalo Tabuaço, do Estrela, é a novidade na lista dos sub-21

Convocatória para a dupla jornada e para os confrontos contra Luxemburgo e Islândia

A presença de Gonçalo Tabuaço, guardião do Estrela da Amadora, é a única novidade na lista de Rui Jorge para os confrontos com Luxemburgo e Islândia.

O jovem de 20 anos foi titular na época passada com a equipa sub-23 do Leixões, na Liga Revelação, e leva uma partida com o regressado Estrela da Amadora, em 2021/2022.

De resto, apenas a ausência de Jota Gonçalves, devido a lesão, em relação à anterior lista do selecionador de sub-21.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço, João Gonçalves e Celton Biai

Defesas: Tomás Araújo, Nuno Tavares, Tiago Djaló, Tomás Tavares, Eduardo Quaresma, Tiago Araújo e João Mário

Médios: Vitinha, Tomás Händel, André Almeida, Tiago Dantas, Paulo Bernardo, Fábio Vieira, Afonso Sousa

Avançados: Francisco Conceição, Fábio Silva, Gonçalo Borges, Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Tiago Tomás