Gonçalo Ramos: uma noite de recordes e só batido por Pelé

Avançado marcou três golos na vitória por 6-1 diante da Suíça, na terça-feira, a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Gonçalo Ramos teve uma estreia a titular na Seleção que nunca irá esquecer mas procurou desvalorizar o facto de ter surgido no lugar do capitão da equipa das Quinas. "Ele [Cristiano] falou comigo como fala com todos. Ele é o capitão e ajuda sempre. Correu muito bem", começou por dizer, acrescentando: "Sinceramente, no nosso balneário, ninguém falou sobre isso, o Cristiano, como nosso capitão, fez o que faz em todos os jogos, ajudou-nos, motivou-nos e deu uma palavra de apoio a mim e a todos."

Referindo-se ao seu desempenho, Ramos confessou estar no céu. "Nem nos meus melhores sonhos pensava estrear-me a titular numa fase do Mundial com um hat-trick. As expectativas são olhar jogo a jogo e vamos encarar o desafio com Marrocos a 100 por cento", disse o avançado, apontando aos jogadores que o inspiram: "Em relação a jogadores modelo, o Cristiano Ronaldo, que é um ídolo para muitos, e gosto também do Lewandowski e do Ibrahimovic."

Já sobre a goleada da equipa nacional e se esta foi uma "exibição de gala", Gonçalo Ramos destacou: "Isto é tudo muito rápido e temos de nos focar já no próximo jogo". Mas o avançado não reclama diretamente a titularidade nos quartos de final: "Isso não é comigo. Trabalho sempre ao máximo e isso logo se vê." A terminar, admitiu: "Em relação às mensagens, ainda não consegui ir muito tempo ao telemóvel, quando cheguei ao balneário liguei aos meus pais e aos meus melhores amigos, falei com eles e até agora não muito mais. Em relação ao que o míster diz, concordo a 100 por cento. Ou seja, daqui a uns dias vamos jogar contra Marrocos e esse jogo começa 0-0 e este resultado já não importa. Vamos entrar com tudo no próximo."



Uma noite de recordes e só batido por Pelé

Gonçalo Ramos conquistou um lugar na história do futebol português e mundial. Para começar, foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick no Catar"2022, ele que até ontem somara apenas um golo pela equipa das Quinas, no particular frente à Nigéria.

Na história das participações lusas em Campeonatos do Mundo e antes de Ramos apenas três futebolistas tinham conseguido fazer três golos num jogo, sendo que, no caso de Eusébio, foram quatro nos quartos de final do Inglaterra"1966: Ronaldo apontara também um hat-trick frente à Espanha na fase de grupos de 2018 e Pauleta fizera o mesmo diante da Polónia em 2002. Já na fase a eliminar, ninguém alcançava tal feito desde o Itália"90, quando o checo Skuhravy apontou três golos nos "oitavos" diante da Costa Rica.

Contudo, mais impressionante, é o facto de Gonçalo Ramos, aos 21 anos, se ter tornado o segundo mais jovem de sempre a fazer três golos nas eliminatórias. Melhor? Apenas e só Pelé que fez o mesmo aos 17 anos em 1958, numa semifinal diante da França.