Gonçalo Ramos não toma titularidade como garantida: "Isso logo se vê"

Declarações de Gonçalo Ramos, avançado português que marcou um hat-trick diante da Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial'2022.

Exibição de gala: "Isto é tudo muito rápido e temos de nos focar já no próximo jogo".

Espera ser titular nos quartos? "Isso são assuntos que não são comigo. Trabalho sempre ao máximo e isso logo se vê".

Falou com Ronaldo sobre ser titular no lugar dele? "Ele falou comigo como fala com todos. Ele é o capitão e ajuda sempre. Correu muito bem".