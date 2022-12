Gonçalo Ramos impressionou Rashford: "Estou, obviamente, feliz por ele"

Avançado da seleção inglesa destacou momento do jogador do Benfica, que fez um hat-trick contra a Suíça, nos oitavos-de-final do Mundial

Marcus Rashford está concentrado na participação da seleção inglesa no Mundial do Catar. Ainda assim, o avançado do Manchester United ficou impressionado com o rendimento de Gonçalo Ramos, a principal figura do triunfo de Portugal, por 6-1, diante da Suíça.

"Não creio que aquele rapaz tenha tido muitos jogos a titular por Portugal, por isso é um grande momento para ele. Estou, obviamente, feliz por ele! Acho que esteve bem no jogo e, por isso, merece", referiu, em declarações a meios de comunicação da seleção inglesa.