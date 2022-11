Gonçalo Ramos: "Espero ser uma dor de cabeça para o selecionador"

Declarações de Gonçalo Ramos após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

A estreia: "Foi um sonho estrear-me aqui na seleção A e marcar um golo foi a cereja no topo do bolo. Foi fantástico."

Lutar por um lugar: "Dor de cabeça para o selecionador? Espero que sim..."

Adaptado: "Sim, já tinha estado no estágio anterior e todos me receberam muito bem. Já estava integrado no grupo e quando assim é mais fácil estrear e mostrar o meu valor."

Melhor momento da carreira: "Sim, sem dúvida. Espero continuar esse bom momento, mas acima de tudo que a equipa ganhe e tenhamos um bom desempenho."