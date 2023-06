Gonçalo Ramos dispensado da Seleção Nacional

Decisão tomada depois do avançado falhar os treinos de preparação da Seleção Nacional para o jogo com a Bósnia, primeiro da dupla de jornada do apuramento para o Europeu'2024

Gonçalo Ramos foi dispensado da Seleção Nacional, estando de fora dos jogos com a Bósnia, este sábado, e em casa da Islândia. Dois jogos da fase de apuramento do Europeu'2024.

O avançado, que falhou a totalidade dos treinos de preparação para o jogo com a seleção bósnia, padece de uma lesão muscular na coxa direita.