Gonçalo Ramos, a derrota de 2018 e o jantar da Seleção: "São coisas nossas..."

Declarações de Gonçalo Ramos, este sábado, em conferência de Imprensa no Catar.

Quem pagou o jantar? "Isso são coisas nossas, há pormenores que não temos de revelar. O mais importante é o que transmite a fotografia, que é o bom ambiente e a boa energia. Já estamos focados no jogo com o Uruguai, estamos a preparar bem."

Empate pode não ser mau para as contas? "Uma seleção com a nossa qualidade tem de ser favorita em qualquer jogo. Nós nunca olhamos para nenhum jogo a pensar no empate, porque isso é um primeiro caminho para que as coisas não corram da melhor forma."

Estreia na Seleção e no Campeonato do Mundo: "Tem sido muito bom, têm sido dias especiais. Estreei-me em Portugal ainda e agora no Campeonato do Mundo, é o concretizar de um sonho de criança."

Portugal já não entrava a vencer desde 2006. Vitória com Gana foi muito importante? "Sim, é sempre importante entrar a ganhar, ainda mais num grupo onde são só três jogos. É começar com o pé direito e vamos tentar ganhar o segundo jogo."

Último jogo com o Uruguai [em 2018, Portugal foi eliminado do Mundial nos oitavos de final, perdendo por 2-1 com o Uruguai]: "Lembro-me perfeitamente, estava no Algarve com a minha família a ver o jogo, não foi um dia muito feliz, espero que desta vez possamos sair vitoriosos."