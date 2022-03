Gonçalo Inácio fica de fora dos convocados para o Portugal-Turquia

Dos 24 disponíveis para este jogo - Pepe está infetado com covid-19 e Cancelo castigado -, foram todos chamados para jogo, exceto Gonçalo Inácio.

O defesa-central Gonçalo Inácio ficou de fora dos eleitos para o jogo decisivo desta noite (19h45) frente à Turquia. Na ficha de jogo podem estar apenas 23 jogadores e o jogador do Sporting junta-se a Pepe e Cancelo.

O central do FC Porto está infetado com covid-19 e o lateral do Manchester City está castigado, pelo que já se sabia que não poderia participar nesta partida.

No press kit da UEFA divulgado esta quinta-feira é possível constatar, além dos convocados, os números dos jogadores. Tiago Djaló fica com o número 3, Vitinha é o 4.

O embate com os turcos conta para a meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022. Em caso de vitória, os lusos defrontam o vencedor do jogo entre Itália e Macedónia do Norte.