Gonçalo Inácio dispensado da Seleção Nacional por indisponibilidade física

Jovem defesa leonino, estreante nos convocados de Fernando Santos, deixou a concentração na Cidade do Futebol por indicação da Unidade de Saúde e Performance

Gonçalo Inácio, defesa do Sporting que integrara a mais recente convocatória da Seleção Nacional, foi dispensado, esta segunda-feira, dos trabalhos do conjunto às ordens do selecionador Fernando Santos dada a condição física.

O jovem central, que fora chamado, na passada quinta-feira, pela primeira vez à equipa das Quinas, "foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance" da Federação Portuguesa de Futebol", após "realização de exames".

Até a este momento, a FPF não anunciou, oficialmente, a chamada de um substituto do defesa Gonçalo Inácio de forma repor o número prévio de convocados para disputar o triplo compromisso de Portugal, no início de setembro.

No primeiro dia do próximo mês, a Seleção Nacional enfrenta a Irlanda em jogo de apuramento para o Mundial, no Estádio do Algarve, e mede forças, seis dias mais tarde, o Azerbaijão, em nova ronda de qualificação, em Baku