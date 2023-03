Gonçalo Inácio: "Concretizei um sonho de criança"

Defesa do Sporting estreou-se pela Seleção Nacional "em casa".

Estreia pela Seleção Nacional: "É um orgulho enorme, concretizei um sonho de criança, ainda por cima estrear-me pela Seleção A aqui, em Alvalade com 21 anos."

O que lhe pediu Roberto Martínez para este jogo? "Transmitiu-me confiança. Estou em casa e pediu-me para jogar o meu futebol."

Pode conquistar um lugar também no eixo da defesa da Seleção Nacional? "Essa é uma decisão do mister. Vou continuar a trabalhar, no meu clube e quando venho à Seleção, vou dar sempre o meu máximo e esperar a decisão do mister."

Importante entrar a vencer na fase de qualificação para o Euro'2024: "Sim, claro que foi importante. Foi uma vitória bem conseguida e agora vamos para o Luxemburgo à procura de outra vitória."