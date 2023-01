Gomes destaca "coragem" de Roberto Martínez por suceder a Fernando Santos

Declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol na apresentação do sucessor de Fernando Santos.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou algumas palavras na apresentação de Roberto Martínez como novo selecionador português. "Agradeço o entusiasmo e a ambição com que recebeu o convite da Seleção Nacional de futebol. Sublinho também o sinal de coragem que dá a todos, uma vez que sucede ao treinador mais titulado à frente da Seleção Nacional. Este é um momento importante da história da Seleção. Para começar, reafirmo a honra que foi ter Fernando Santos à frente da seleção desde 2014 e que culminou na conquista de um Europeu e da Liga das Nações. Reafirmo o que já disse: obrigado, Fernando Santos. Portugal será sempre a tua casa", afirmou.

Gomes destacou ainda o currículo do espanhol. "O percurso de Roberto Martínez fala por si próprio. Como treinador tem formado o seu trabalho em adquirir conhecimento de forma competente. Nunca foi relevante o local de nascimento do selecionador. Apesar do teu relacionamento com a Federação ter poucos dias, sabes com o que poderás contar. O povo português é um pouco apaixonado pela sua Seleção. Ambicionamos, no mínimo, as meias-finais de qualquer competição", vincou.

"Depois de um Mundial em que sentimos que poderíamos ir mais longe, o desafio que encontrei foi este. A minha decisão, a nossa decisão depois de profunda ponderação, foi começar um ciclo novo. Apesar de o nosso mandato terminar no final do ano civil de 2024, cumpre-me tomar todas as decisões que assegurem uma transição tranquila para o meu sucessor ou sucessora. Isto significa liderar a candidatura ao Mundial'2030, reforçar os laços com os nosso parceiros, negociar patrocínios ou receitas, melhorar as competições da FPF, dar todas as condições às seleções e definir contratos com treinadores e treinadoras. Até ao último dia na Cidade do Futebol, é isso que podem esperar. Nas últimas semanas, defini, com Humberto Coelho, João Pinto e José Couceiro, o perfil do novo selecionador. Teria de ser ambicioso, conhecedor do futebol internacional, habituado a treinar jogadores ao mais alto nível e com experiência em grandes campeonatos e seleções", prosseguiu Gomes, voltando a mencionar Fernando Santos.

"Este é um momento importante para a Seleção. Não quero correr o risco de me esquecer de algum dos aspetos que considero importantes neste dia. Para começar, permitam-me que reafirme a honra que foi ter Fernando Santos como selecionador desde 2014. Juntos, construímos o período mais feliz da história da Seleção Nacional. O que a direção da FPF já teve oportunidade de afirmar em dezembro, repito hoje. Muito obrigado Fernando Santos. Esta será, para sempre a tua casa", rematou.