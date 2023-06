"Golo decisivo de Ronaldo? Foi a história perfeita, é algo que merece"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo contra a Islândia (1-0), na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Vitória difícil e dura, mas extremamente importante: "Eu acho que o jogo era muito difícil. Depois de 72 horas, é uma complicação no futebol internacional. Vemos os resultados da Bósnia e da Eslováquia. Não é fácil em junho, há muita fadiga mental e física. Mas é uma vitória de uma equipa ganhadora. Estou muito satisfeito, os jogadores lutaram, mostraram caráter ganhador, mostraram foco para jogar com a Islândia. Manter a baliza a zero deu-nos a possibilidade de podermos marcar. A vitória é essencial para continuar a crescer. Agora vêm as férias, que os jogadores merecem."

O que é que sentiu ao ver o Ronaldo marcar o golo decisivo no seu jogo 200 pela Seleção Nacional? "Foi uma história perfeita, uma celebração única no mundo do futebol: 200 partidas como internacional... É um exemplo de esforço, dedicação, de talento. Depois, poder marcar o golo da vitória é algo que ele merece."