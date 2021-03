Gianni de Biasi, selecionador do Azerbaijão: "Temos de tentar provocar desconforto"

Declarações de Gianni de Biasi, selecionador do Azerbaijão, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Portugal, na abertura da qualificação europeia para o Mundial'2022

Sobre o jogo: "Para nós será uma partida dificílima. Não podemos permitir que Portugal se sinta demasiado confortável no jogo, ou seja, temos de evitar que eles nos encostem permanentemente à nossa baliza. Temos de procurar também sair em contra-ataque, afastá-los da nossa área."

Sobre o resultado possível: "Temos de ter consciência que é um jogo, tudo pode acontecer e não podemos considerá-lo perdido antes de estar terminado."

O que teme mais da seleção portuguesa: "Defrontar Portugal por si só é muito complicado. É uma equipa com muita qualidade, de grande experiência. Subiram muito de qualidade nos últimos anos, enquanto equipa."

Um teste: "Será um teste difícil para nós, devemos jogar com seriedade e determinação, mas também com autoridade porque também temos as nossas qualidades. Não podemos deixá-los fazer o que mais gostam, temos de tentar provocar desconforto e procurar as saídas em contra-ataque."