Seleção sub-21 elogiada: "Dos grupos com mais qualidade em que estive"

Samuel Costa integrou a comitiva lusa que esta quarta partiu para a Roménia, onde joga frente à congénere local na sexta-feira, e garantiu que apesar do pouco tempo de preparação, o grupo já está bastante entrosado

O médio Samuel Costa garantiu esta quarta-feira a seleção portuguesa de sub-21 vai encarar os compromissos de preparação frente à Roménia e Noruega como se fossem jogos do Campeonato da Europa.

"Queremos aproveitar estes dois jogos para a preparar a participação no Europeu. É uma boa oportunidade para os jogadores continuarem a trabalhar juntos e conhecerem-se melhor. Para nós, é como se fossem jogos 'oficiais', essa será a nossa mentalidade", garantiu o jogador, que alinha nos espanhóis do Almería.

"Estamos a trabalhar muito bem. Tivemos três treinos, mas os jogadores já se conhecem há algum tempo. Temos de continuar a crescer e melhorar a nossa química", vincou o centrocampista.

Samuel Costa notou que este grupo tem "muita qualidade", mostrando-se convicto que tal se vai espelhar na prestação do coletivo.

"É dos grupos com mais qualidade em que já estive. Mas, mais importante do que isso, é podermos usar essas características para jogarmos juntos e fazermos coisas bonitas. É para isso que servem estes jogos, para nos conhecermos melhor e sabermos como podemos evoluir", analisou o médio defensivo.

Apesar de ter apenas uma internacionalização neste escalão de sub-21, Samuel Costa acredita nas suas capacidades para "ajudar o grupo" e ter mais minutos de jogo.

"Estou cá a 100% para ajudar os meus companheiros no que for preciso e procuro também aprender. É um orgulho defender a seleção quer em jogos oficiais quer em jogos amigáveis. Cada atleta tem o seu espaço, e temos de procurar o nosso ajudando a equipa", afirmou.

Antes da partida para a Roménia, a equipa ainda realizou um treino, esta manhã, na Póvoa de Varzim, onde está concentrada, numa sessão que já contou com o guarda-redes Celton Biai, do Vitória de Guimarães, que nos últimos dois dias esteve a trabalhar com a seleção principal.

Os comandados do selecionador nacional Rui Jorge jogam esta sexta-feira (17:00) na Roménia, em Bucareste, no Steaua Stadium, regressando sábado a Portugal, onde na terça-feira, na Póvoa de Varzim, têm novo desafio, frente à Noruega (19:00)

Os dois jogos inserem-se na preparação para o Euro'2023 da categoria, que se disputa a partir de junho, na Roménia e Geórgia.