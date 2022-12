Georgina volta a visar Fernando Santos e com palavras duras

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Companheira de Ronaldo voltou às redes sociais

Da mesma forma que o fez no final do Portugal-Suíça, a companheira de Cristiano Roonaldo, Georgina Rodríguez, voltou às redes sociais para deixar duras críticas a Fernando Santos, ainda que sem citar o nome do selecionador.

"Hoje o teu amigo e treinador decidiu mal. Esse amigo para o qual tens tantas palavras de admiração e respeito. O mesmo que, ao colocar-te em campo, viu como tudo mudou, mas era tarde. Não se pode subestimar o melhor jogador do Mundo, a sua arma mais poderosa. Muito menos se deve dar a cara por quem não o merece. A vida dá-nos lições. Hoje não perdemos, aprendemos. Admiramos-te", escreveu.