Georgina Rodríguez assiste ao Marrocos-Portugal com a camisola de Ronaldo

Companheira volta a apoiar o craque, que começa o Marrocos-Portugal no banco de suplentes.

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, que depois do Portugal-Suíça esteve no centro da polémica devido a uma mensagem nas redes sociais, onde pediu que "Deus e o querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e façam vibrar mais uma noite", marca este sábado presença no estádio Al Thumama, palco do Marrocos-Portugal, com a t-shirt do craque português.

Portugal e Marrocos defrontam-se a partir das 15h00, em jogo dos quartos de final do Mundial'2022. Se passar, a seleção portuguesa defrontará nas meias-finais o vencedor do embate entre Inglaterra e França.