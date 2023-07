Gabriel Brás é totalista no Europeu, mas garante: "Cansaço? Nestas competições não há"

Central do FC Porto antevê dificuldades e jogo diferente na final com Itália

Gabriel Brás, central do FC Porto e totalista de Portugal no Europeu de sub-19, espera no domingo um jogo "totalmente diferente" na final com a Itália, depois da goleada sobre os transalpinos na fase de grupos (5-1).

"Vai ser um jogo difícil, tal como os que tivemos até agora (...). Já jogámos contra eles, mas acreditamos que vai ser um jogo totalmente diferente também, por isso, vamos trabalhar e dar continuidade ao nosso trabalho", analisou o jogador, em áudio disponibilizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Gabriel Brás fazia alusão ao facto de a Itália ter jogado com Portugal em inferioridade numérica, no jogo da segunda jornada da fase de grupos, com a expulsão de Luca Lipani, aos 43 minutos, a facilitar a vitória robusta.

O defesa é totalista nas escolhas do selecionador Joaquim Milheiro, mas recusa qualquer tipo de desgaste pelos quatro jogos já efetuados.

"Nestas competições não há cansaço, é sempre bom ter minutos, jogar, mostrar o nosso valor, e é isso que estou a fazer, a aproveitar as oportunidades, continuar a minha evolução e ajudar a equipa ao máximo", justificou.

Um desempenho em "rotação" máxima e com o contributo de dois golos, na goleada à Itália e na estreia com a Polónia (2-0), ambos com assistência de Hugo Félix.

"Esperemos que aconteça de novo, é sempre bom marcar e ajudar a equipa", disse.

Na final, agendada para domingo, no Ta"Qali Estádio, em La Valletta, às 20h00 (horas de Lisboa), o central espera dificuldades, mas garante foco total na preparação deste novo jogo com os transalpinos.

"Vimos algumas partes do jogo (entre Itália e Espanha), foi um jogo muito competitivo, entre duas grandes seleções, e agora resta-nos trabalhar, focados em nós, para preparar o jogo com a Itália", concluiu.