"Futuro avançado da Seleção? Significa que passei boa imagem"

Declarações de Henrique Araújo, ao Canal 11, sobre o percurso como jogador e sobre expectativas para o futuro.

Personalidade: "Sou uma pessoa amigável, tranquila, que tenta dar-se bem com toda a gente. E faço tudo para ser sempre o melhor. Sempre olhei para o futebol com um objetivo que era ser jogador profissional. Isso foi fundamental para mim. Isso aliado ao facto de ter alguns momentos de insucesso, o que sempre me ajudou a querer sempre mais. Foi fundamental para chegar até aqui."

Percurso: "Desde pequeno, que gosto muito de jogar futebol. A minha mãe dava-me carrinhos, mas eu só queria era jogar à bola. Sou de uma família que sempre praticava desporto, foi natural inscrever-me no futebol. O meu avô também foi jogador num bom nível, além de ter primos que também jogavam. Gostei muito da minha infância na ilha, num sítio seguro, onde conheces muitas pessoas. Sempre tive liberdade e isso foi bom para mim até para me adaptar melhor em Lisboa."

António Oliveira, ex-treinador do Benfica B, apontou-o como o futuro ponta-de-lança da Seleção: "Fico satisfeito por ver que o António Oliveira, com quem gostei de trabalhar, tem essa opinião. Significa que passei boa imagem. Acho que é isso que tento sempre fazer, mostrar que sou bom profissional, procuro sobressair. O nosso valor enquanto jogador tem de sobressair. É o que tenho de fazer. É o que faço aqui, mostrar que estamos aqui a 100 por cento, com objetivos individuais, mas também coletivos."