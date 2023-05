Francisco Neto: a ambição no Mundial e a relação com Roberto Martínez

Francisco Neto falou sobre a presença de Portugal no Mundial feminino no dia em que divulgou as convocadas para a prova.

Expectativas: "Somos uma seleção carregada de ambição, com muitas jogadoras que têm feito um percurso incrível connosco desde 2017. Do último Europeu, são 19 as que repetem a convocatória e este é um grupo que tem crescido imenso na adversidade."

Objetivo: "Queremos fazer um desempenho no qual os portugueses se orgulhem de nós. É aquilo que temos conseguido ao longo dos anos, que as pessoas se identifiquem connosco e que se levantem às seis da manhã para verem um jogo desta seleção. Agora, para este grupo já não há impossíveis."

Mas traça como meta os oitavos de final? "Seria muito bom chegar ao último jogo com os Estados Unidos a dependermos de nós para seguir em frente. Se estivermos qualificados antes, ainda melhor."

Chegar a este Mundial já é de certa forma um objetivo cumprido? "Não nos podemos cingir por aí. Somos uma seleção ambiciosa, com boas navegadoras. Sabemos estar unidos nas dificuldades e quando as coisas não correm. É isso que nos faz crescer. E sabemos que se fizermos uma boa prestação , vamos criar referências."

Apoio de Roberto Martínez: "Temos uma relação de grande proximidade no sentido da partilha, mas isso não é só com o míster Roberto Martínez. Felizmente, trabalho numa casa que é assim com todos os treinadores, com todos os selecionadores."