Francisco Conceição: "Não sei se vou ser titular. Fiz o meu papel e tentei ajudar"

Declarações na antevisão ao jogo com os Países Baixos, marcado para as 17h00 de sábado. Portugal perdeu com a Geórgia (2-0) no arranque do Europeu de sub-21.

Estratégia: "Preparámos [o encontro com os Países Baixos] da melhor forma. Recuperar fisicamente e psicologicamente, porque sabemos que é duro. Foi um jogo ingrato para nós [diante da Geórgia, na jornada inaugural do Campeonato da Europa sub-21, que terminou com derrota lusa por 2-0], mas agora não podemos pensar nos erros que ficaram para trás porque é uma competição muito curta. Queremos dar uma boa resposta."

Titularidade: "Não sei se vou ser titular. Fiz o meu papel e tentei ajudar a equipa [perante a Geórgia]. Infelizmente, não consegui ajudar da forma que queria. Contudo, ainda dependemos só de nós e vamos tentar ganhar os dois próximos jogos."

Os desafios de uma fase final de uma grande competição: "O perigo existe sempre. São jogos em que a margem de erro é mínima. São três partidas [na fase de grupos] em que, se perdermos uma, fica difícil, que é a situação neste momento. Temos de pensar que o próximo jogo é uma final e vamos fazer de tudo para sair com os três pontos."

A final: "Temos o sonho de estar na final, assim como todas as seleções que participam no Europeu. Nós não fugimos à regra. Não somos favoritos, somos candidatos. Porém, temos de prová-lo dentro de campo. Só assim conseguimos mostrar o nosso valor, que temos capacidade para isso. Acho que, frente aos Países Baixos, nos podemos redimir do jogo menos conseguido que tivemos com a Geórgia."

Os Países Baixos: "É uma equipa que tem muita qualidade individual. Os jogadores neerlandeses possuem essa característica. Vai ser um encontro muito duro para ambas as partes."