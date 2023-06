Francisco Conceição: "Não há equipas que entrem para o relvado a ganhar..."

Redação com Lusa

Internacional sub-21 suaviza pressão de Portugal

A seleção portuguesa de sub-21 descarta entrar com pressão adicional para encarar os Países Baixos, no sábado, na segunda jornada do Europeu da categoria, admitiu esta sexta-feira o futebolista Francisco Conceição, apesar da urgência de vencer.

"Há a pressão normal de defender as cores do nosso país e de orgulhar os portugueses. Claro que sabemos que a margem de erro é mínima. Se já era antes de a fase de grupos ter começado, agora ainda mais é. Contudo, a partir da altura em que o árbitro apita, não pensamos muito nisso, mas em fazer o nosso melhor, desfrutar e jogar esse futebol que propomos", avaliou o avançado dos neerlandeses do Ajax, em conferência de imprensa.

Portugal vai encarar os Países Baixos no sábado, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, três dias após ter sofrido uma surpreendente derrota frente à anfitriã e estreante Geórgia (2-0), no início da nona participação em fases finais.

"Vai ser um adversário com mais qualidade do que a Geórgia e um jogo muito duro para ambos, mas cabe-nos torná-lo fácil, porque não há equipas que entrem para o relvado a ganhar. Tentaremos mostrar que tivemos um percalço no jogo anterior", notou Francisco Conceição, de 20 anos, assumindo que o coletivo está "mental e fisicamente preparado".

Os lusos estão sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pelos georgianos, com três, enquanto os neerlandeses, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na primeira jornada (0-0).

"A preparação correu dentro do previsto. Ganhar ou perder nunca é a mesma coisa, mas pudemos ver os erros que cometemos e aquilo em que estivemos bem. Levaremos isso para o próximo jogo. Esperamos que seja difícil e contra uma grande seleção, que possui muita capacidade para ter bola, mas também apresenta os seus pontos fracos", sugeriu.

Finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, Portugal fica desde já afastado da próxima fase em caso de derrota, independentemente do resultado no duelo entre Geórgia e Bélgica, cenário que leva Francisco Conceição a desejar uma prestação lusa com maior ousadia.

"Tivemos muita bola [contra a Geórgia], mas não corremos tanto risco como poderíamos. Aprendemos com os erros, sendo que não podemos olhar muito para o que já se passou. Estamos prontos para amanhã [sábado]", frisou o extremo, que foi lançado pelo treinador Rui Jorge ao intervalo do encontro de quarta-feira, tendo jogado a partir do flanco direito.

Único jogador desta convocatória presente na edição anterior do Europeu de sub-21, há dois anos, quando a formação das quinas perdeu na final diante da Alemanha (1-0), na Eslovénia, Francisco Conceição vai enfrentar a seleção do país onde atuou em 2022/23.

O avançado, que contabilizou um golo e três assistências em 28 encontros pelo conjunto principal do Ajax, reencontrará em Tbilisi três companheiros de equipa, casos do defesa Devyne Rensch, do médio Kenneth Taylor e do avançado Brian Brobbey, todos titulares.

"Conheço-os, porque jogam comigo no clube e sei que têm qualidade, mas acho que os Países Baixos valem pelo seu coletivo e todos os jogadores vão querer dar o seu melhor. Temos de estar à altura do desafio e mostrar que somos capazes de vencer", terminou.