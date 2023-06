Francisco Conceição falhou treino dos sub-21, que preparam Europeu

Os ausentes do treino matinal foram Francisco Conceição, que efetuou tratamento a uma pequena lesão que contraiu ainda ao serviço do seu clube, o Ajax, e Fábio Vieira, autorizado a juntar-se ao estágio apenas na próxima quarta-feira

A seleção nacional de sub-21 continua a preparar o Europeu da categoria. A sessão de trabalho, a segunda desde o arranque da concentração da equipa, contou com 22 dos 24 convocados - David da Costa, que constava da convocatória inicial, de 25 jogadores, contraiu uma lesão que o impede de estar no Europeu e já não faz parte das contas.

Os ausentes do treino matinal foram Francisco Conceição, que efetuou tratamento a uma pequena lesão que contraiu ainda ao serviço do seu clube, o Ajax, e Fábio Vieira, autorizado a juntar-se ao estágio apenas na próxima quarta-feira.

A 24.ª edição do Campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, de 21 de junho a oito de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

A equipa das "quinas" cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), defrontando os anfitriões, que se estreiam na prova (21 de junho), os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, (24) e a Bélgica (27).

Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições da "poule" para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para oito de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.

Em disputa vão estar ainda três vagas para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, das quais se excluem a França, apurada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível.