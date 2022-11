Francisco Conceição fala em "adaptação boa" e sonha com a seleção principal

Jovem extremo, ex-FC Porto, cumpre a primeira temporada ao serviço do Ajax.

Francisco Conceição falou esta segunda-feira em conferência de imprensa antes dos encontros particulares da seleção portuguesa sub-21 contra Chéquia e Japão. O jovem extremo português mostrou-se empenhado em ajudar a equipa de Rui Jorge e sonha com uma chamada à principal seleção no futuro, tendo para isso de brilhar no Ajax.

"Tem sido uma adaptação boa, espero continuar a ter sucesso para no futuro ser chamado à seleção principal", afirmou aos jornalistas. "Espero conseguir mais e quando regressar fazer a diferença", completou.

O jogador de 19 anos cumpre a primeira temporada nos Países Baixos e tem, até ao momento, um golo marcado e uma assistência em oito jogos realizados.

As partidas com Chéquia e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19h15.

Portugal está integrado no Grupo A do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.