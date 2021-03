Francisco Conceição e Tiago Tomás nos eleitos para o Euro sub-21: confira a lista

Rui Jorge divulgou a lista de eleitos para o campeonato da Europa de sub-21.

Francisco Conceição e Tiago Tomás são as principais novidades na lista de convocados de Rui Jorge para os jogos da fase de grupos do Europeu de sub-21, agendados para o final deste mês de março.

O extremo do FC Porto e o avançado do Sporting fazem a estreia entre os eleitos do selecionador de sub-21 e juntam-se a um grupo que tem vindo a ser consolidado desde a fase de qualificação para a competição.

De referir ainda que Francisco Trincão, extremo do Barcelona que já foi chamado à Seleção A em várias ocasiões, entra nas opções de Rui Jorge, ao contrário de Nuno Mendes, lateral do Sporting, que, como o técnico indicou, vai integrar a lista de convocados de Fernando Santos, a anunciar na terça-feira.

Portugal entra em campo no Europeu a 25 de março, frente à Croácia, em Koper (Eslovénia). Segue-se o jogo contra Inglaterra, no dia 28, em Ljubljana; o terceiro e último encontro do grupo será no dia 31, contra a Suíça, novamente em Ljubljana.

Confira a lista de convocados da Seleção de sub-21 para o Europeu:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano ;(Sporting);

- Defesas: Thierry Correia (Valência), Diogo Dalot (Milan), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Leite (FC Porto), Tiago Djaló (Lille), Pedro Pereira (Crotone) e Tomás Tavares (Farense);

- Médios: Florentino Luís (Mónaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Vítor Ferreira (Wolves), Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto) e Filipe Soares (Moreirense);

- Avançados: Pedro Gonçalves (Sporting), Francisco Trincão (Barcelona), Jota (Valladolid), Francisco Conceição (FC Porto), Rafael Leão (Milan), Tiago Tomás (Sporting) e Dany Mota (Monza).