França-Portugal acaba empatado. Seleção Nacional é líder

Jogo da terceira jornada da Liga das Nações termina sem golos

A Seleção Nacional, detentora do título, segurou hoje a liderança do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, ao empatar a zero com a campeã mundial França, em Saint-Denis, Paris.

Com esta igualdade, e após três jornadas, Portugal (6-1 em golos) manteve-se com os mesmos pontos da França (5-2), agora sete, enquanto a Croácia, que hoje bateu em casa a Suécia por 2-1, é terceira, com três, contra nenhum dos nórdicos.

A quarta jornada do Grupo 3 está marcada para quarta-feira, com Portugal a receber a Suécia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e a França a viajar à Croácia.

Jogo no Stade de France, em Saint-Denis, Paris.

França - Portugal, 0-0.

França: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández, Kanté, Rabiot, Pogba, Mbappé (Coman, 84), Griezmann e Giroud (Martial, 74).

(Suplentes: Mandanda, Maignan, Lenglet, Upamecano, Digne, Ferland Mendy, Nzonzi, Camavinga, Tolisso, Ben Yedder, Coman e Martial).

Selecionador: Didier Deschamps.

Portugal: Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro (João Cancelo, 89), Danilo, William Carvalho (João Moutinho, 88), Bruno Fernandes (Renato Sanches, 80), Bernardo Silva (Diogo Jota, 61), João Félix (Trincão, 89) e Cristiano Ronaldo.

(Suplentes: Bruno Varela, Rui Silva, João Cancelo, Rúben Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Renato Sanches, Trincão, Podence, Diogo Jota e André Silva).

Selecionador: Fernando Santos.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Espanha).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Dias (02).

Assistência: 1000 espectadores (lotação limitada devido à pandemia da covid-19).