FPF revela preparação de Portugal até ao Europeu e há um jogo como novidade

Portugal vai defender o título conquistado em França.

A Federação Portuguesa de futebol revelou esta quinta-feira o programa completo da seleção portuguesa na preparação para o Europeu de 2020, onde vai defender o título alcançado em França. A grande novidade está no último particular, marcado para 9 de junho, em casa, frente a Malta, uma das menos cotadas seleções do panorama europeu.

No total, são cinco os encontros de preparação, com um torneio incluído. "No Torneio Internacional do Catar, que se disputa em Doha, no Al Rayyan Education City Stadium, a equipa das Quinas defronta a Bélgica e a Cróacia. A partida frente aos belgas - líderes do ranking FIFA - está agendada para 27 de março, com início pelas 17h30 (hora portuguesa), enquanto o encontro frente aos croatas está marcado para 30 de março, às 18h30 (hora portuguesa). A Suíça (12.º do ranking) também participa no torneio", surge explicado no site oficial da FPF.

No dia 31 de maio, Portugal volta a entrar em cena. Será contra a Eslovénia, em Ljubljana, jogo que marca o centenário da federação eslovena. Apito inicial às 16h00 locais, menos uma em Portugal continental. Segue-se a Espanha, a 5 de junho, num encontro marcado para Madrid e com início às 18h30 de Portugal continental.

Portugal inicia a 16 de junho a participação no Europeu 2020, tendo a França, a Alemanha e uma seleção vencedora do play-off como adversários no Grupo F. A lista de convocados para o Torneio Internacional do Catar é divulgada a 19 de março.