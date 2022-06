FPF disponibiliza relato para cegos em dois jogos da Seleção Nacional

Acesso deve ser feito através de um rádio analógico sintonizado em 104.80 MHz FM

As pessoas portadoras de incapacidade visual vão poder usufruir de um relato inclusivo nos jogos da Seleção Nacional contra a Suíça e a Chéquia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, anunciou, esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

"A FPF voltará a disponibilizar um serviço de comentário áudio descritivo nos jogos da Seleção Nacional em Alvalade", lê-se na nota publicada pelo órgão federativo.

A iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, que não é inédita, permitirá aos adeptos cegos "ouvir um relato mais descritivo" de forma a que tenham "uma melhor noção daquilo que se está a passar no campo" nos dias 5 e 9 de junho.

Para aceder ao relato, as pessoas portadoras de incapacidade visual devem usar um rádio analógico, dado que a maioria dos atuais smartphones só transmitem, via aplicação, rádios com emissão online, e sintonizar a frequência 104.80 MHz FM.

A emissão da Federação Portuguesa de Futebol só será difundida em Alvalade.