FPF deseja José Mourinho para selecionador no imediato

Santos deixou o cargo que ocupava há oito anos. Federação quer o técnico da Roma e pretende tê-lo no imediato, se possível. Fernando Gomes, líder federativo, faz mira ao treinador português mais titulado de sempre. Plano B, se for impossível contratar o Special One, está por definir e não há uma lista de alternativas.

É oficial. Fernando Santos não é mais o selecionador de Portugal, encerrando ontem uma passagem de mais de oito anos pelo cargo e que ficou abrilhantada pelas conquistas do Euro"2016 e da Liga das Nações"2019.

O próximo passo da Federação Portuguesa de Futebol será encontrar um sucessor, como referiu, de resto, no comunicado da saída de Santos: "A Direção da FPF iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional." E o plano A tem um nome: José Mourinho, o mais titulado treinador português, atualmente ao serviço da Roma.