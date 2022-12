FPF confirma: Nuno Mendes e Danilo dispensados da Seleção Nacional

Como O JOGO adiantou em tempo oportuno, lateral e médio estão lesionados e não recuperariam a tempo de serem opção

"O lateral esquerdo Nuno Mendes e o central Danilo Pereira vão continuar os respetivos planos de recuperação das suas lesões no Paris SG", pode ler-se na nota publicada no site da FPF, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pela versão digital d' O JOGO.

Os dois internacionais portugueses foram dispensados depois de terem participado em apenas um jogo. Danilo esteve na estreia de Portugal no Mundial'2022, com o Gana; e Nuno Mendes saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo com o Uruguai, também na fase de grupos do Mundial.

Os dois jogadores iniciaram o tratamento das lesões np Catar, mas vão prosseguir a recuperação no clube francês.