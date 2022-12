FPF anuncia estádios da qualificação para o Euro'2024

Bilhetes colocados à venda para os cinco jogos em solo português. Primeira partida é a 23 de março, contra o Liechtenstein, em Alvalade. Também se vai jogar na Luz, Algarve e Dragão

A Federação Portuguesa de Futebol iniciou a primeira fase de venda de bilhetes para os cinco jogos de qualificação para o Europeu de 2024 que se vão disputar em Portugal, no Estádio da Luz, em Alvalade, no Estádio Algarve e no Dragão.

Os ingressos, disponíveis na bilheteira online na federação, variam dos 10 aos 20 euros. Os membros Portugal+ têm 50% de desconto nos setores exclusivos do Clube de Fãs Oficial das Seleções Nacionais.

Portugal está inserido no Grupo J da fase de qualificação do Europeu que se realizará na Alemanha em 2024.

Os jogos a realizar em Portugal são os seguintes:

23/03/2023, 19:45 - Portugal vs Liechtenstein - Estádio José Alvalade

17/06/2023, 19:45 - Portugal vs Bósnia-Herzegovina - Estádio do SL Benfica

11/09/2023, 19:45 - Portugal vs Luxemburgo - Estádio Algarve

13/10/2023, 19:45 - Portugal vs Eslováquia - Estádio do Dragão

19/11/2023, 19:45 - Portugal vs Islândia - Estádio José Alvalade