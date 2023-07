"Foi uma surpresa ser convocado, há um ano nem sequer tinha uma internacionalização"

Yanis da Rocha diz que Portugal tem de "entrar a fundo" no Europeu de sub-19.

O defesa Yanis da Rocha considera que a seleção portuguesa de futebol de sub-19 tem de "entrar a fundo e dar o máximo para ganhar" no Europeu da categoria, no qual "todos os jogos vão ser decisivos".

"Numa competição tão curta todos os jogos são decisivos. Temos de entrar a fundo e dar o máximo para ganhar. Temos cinco jogos para vencer", começou por dizer o jogador, de 19 anos, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre a Polónia, primeiro oponente no torneio, o central, que alinha nos franceses do Troyes, alertou para o "tipo de jogo muito combativo e direto".

"Já jogámos com eles num torneio realizado aqui em Malta e ganhámos por 2-0, mas sentimos dificuldades. Têm um tipo de jogo muito combativo e direto, são complicados de enfrentar. Muito físicos, muito atléticos e bolas diretas", caracterizou.

Por fim, confessou que não esperava constar na lista para fase final, relembrando o percurso feito até aqui. "Foi uma surpresa ser convocado, porque há um ano nem sequer tinha uma internacionalização. Só em outubro cheguei a este espaço, há dois anos jogava futebol amador. Sabia que seria difícil para qualquer jogador estar no Campeonato da Europa. Agradeço e sinto-me abençoado pela confiança que me foi dada pelo mister Milheiro", contou.

No apronto de hoje, realizado no relvado do Sirens Stadiu, em Malta, o técnico Joaquim Milheiro contou com todos os convocados.

No Europeu em Malta, Portugal inicia a competição na segunda-feira diante da Polónia, na cidade de Paola, seguindo-se na quinta-feira a Itália, em Ta"Qali, e, na derradeira jornada do Grupo A, no dia 09 de julho, a seleção anfitriã, na cidade de Xewkija.

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para as meias-finais da competição, agendadas para o dia 13 de julho, enquanto a final será jogada em 16 de julho.