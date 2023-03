"Foi um primeiro tempo pouco entusiasmante, o não queremos nos sub-21"

Declarações do selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, no final do jogo com a Noruega, de preparação para o Euro'2023, que os lusos venceram por 3-0.

Análise ao jogo: "Não gostei muito da primeira parte, senti que fomos poucos intensos, não circulámos bem a bola e a Noruega, bem organizada, teve facilidade em defender. Foi um primeiro tempo pouco entusiasmante e é algo que não queremos para os sub-21. Na segunda parte foi diferente, houve mais intensidade, embora nem sempre a nível, mas bem melhor do que a etapa inicial. Não acredito na qualidade de jogo sem intensidade, gosto de mais intencionalidade ofensiva que só conseguimos com essa intensidade. Foi algo que neste jogo não funcionou, sobretudo na primeira parte, mas acredito que se o jogo fosse amanhã a situação já seria diferente. Foi mais uma questão de atitude."

Convocatória para o Euro'2023: "Grande parte da convocatória para o Euro'2023 está neste grupo, mas há outros que cá não estiveram neste estágio, e poderão estar dentro. Gostei do empenhamento de todos, mostraram que podem estar neste espaço. Têm de continuar a fazer um bom trabalho nos clubes. A prioridade é sempre a seleção principal e, se foram chamados de cima, não participarão no sub-21. Mas mesmo que isso aconteça, abrirá espaços para outros serem chamados ao torneio."

Presença no Euro'2023: "É sempre bom estar nas fases finais. Neste nível sub-21 já se sente o ambiente das grandes competições. É muito interessante, mesmo para jogadores que já vivem, no seu dia a dia, ambientes fantásticos. É sempre bom estarmos em provas com grandes seleções e bons jogadores."