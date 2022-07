Foi há seis anos que Éder escreveu o nome de Portugal a letras de ouro

No Stade de France, um remate colocadíssimo, de fora da área, do, na altura, camisola nove da equipa das Quinas, permitiu a festa de todos os portugueses, que se sagraram campeões da Europa pela primeira vez.

O tempo passa, mas há momentos que ficam marcados para a eternidade. Tal como aquele que se sucedeu no dia 10 de julho de 2016, em Paris, capital francesa.

Na final do Campeonato da Europa, a seleção anfitriã do torneio media forças com Portugal e, depois de 109 minutos de jogo, Éder, que foi lançado por Fernando Santos aos 79' para o lugar de Renato Sanches, disparou um míssil colocadíssimo de fora da área, que não deu quaisquer hipóteses ao capitão gaulês Hugo Lloris.

A Seleção Nacional venceu o encontro por 1-0 e, depois do triste desfecho do Europeu de 2004 (derrota, no Estádio da Luz, frente à Grécia, por 0-1), pôde finalmente levantar o troféu mais desejado do Velho Continente.

Recorde aqui o lance que ficou para a história do futebol português.

