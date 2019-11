Florentino: a sensação depois de uma estreia e a posição que mais gosta em campo

Médio do Benfica e da seleção sub-21 abordou a partida com a Noruega.

O médio Florentino Luís afirmou este sábado que a seleção portuguesa de sub-21 está a interiorizar as ideias do treinador para ser mais coesa e competitiva no jogo com a Noruega, de qualificação para o Euro2021 de futebol. "Neste momento, estamos focados em preparar o nosso jogo e em interiorizar as ideias do mister para sermos mais coesos e competitivos. Penso que estamos a fazer isso bem, conhecemo-nos cada vez melhor e praticamos um bom futebol", disse o médio benfiquista, em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Florentino Luís desvalorizou o nulo cedido pela seleção lusa no primeiro jogo que disputou pelos sub-21, frente à Eslovénia: "Foi uma boa estreia. Era algo que já desejava há algum tempo. Correu da melhor maneira, consegui entrosar-me bem com os meus colegas e tivemos um teste positivo, que nos vai preparar da melhor forma para o próximo jogo".

"Não digo que foi um jogo fácil, porque eles são uma equipa de transição, tínhamos de estar atentos. Muitas vezes, basta-lhes uma oportunidade para fazerem golo. Nós sabíamos que eram muito fortes nesse aspeto e estivemos sempre atentos", observou.

Questionado relativamente à posição em campo com a qual mais se identifica, Florentino Luís referiu que "se sente confortável a jogar com um companheiro no meio-campo defensivo", mas que "o mais importante é estar lá dentro e tentar ajudar a seleção".

Não Perca Benfica Possível reforço do Benfica não é produto acabado: "Um jogador 75 por cento pronto" Em final de contrato com o Fluminense, o colombiano ainda não se vinculou aos encarnados, mas quem o conhece faz um raio-x cauteloso porque o jogador de 25 anos ainda não é um produto acabado.

A equipa das quinas realizou hoje na Cidade do Futebol o último treino em solo português antes da viagem para a Noruega, onde na terça-feira defronta a seleção local, em Drammen, a partir das 17:30 (hora de Portugal continental).

Gedson Fernandes e Nuno Tavares, que tinham estado ausentes das últimas sessões de trabalho, fizeram treino integrado condicionado.

Portugal integra o grupo 7 da fase de qualificação para o Euro2021 da categoria, que é liderado pela Holanda, com 12 pontos (quatro jogos), seguida da Noruega, com sete, no mesmo número de jogos, e de Portugal, terceiro, com seis, mas menos um jogo.