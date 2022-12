"Fizeram de Fernando Santos um herói, mas a Seleção foi sempre aquilo..."

Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

Manuel Moura dos Santos, colunista de O JOGO

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

Não. Mas penso que já não tinha condições para continuar antes do Mundial. Infelizmente, confunde-se a regra com a exceção. Portugal foi campeão da Europa por um conjugação de fatores extraordinários e únicos. Fernando Santos foi sempre isto. Fizeram dele um herói após o Europeu, mas a Seleção foi sempre aquilo que mostrou contra Marrocos.

2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Só o futuro poderá dizer. Ronaldo é extraordinário mas tudo tem um fim, é a vida e alguém devia explicar-lhe isso. Devia ter uma estratégia para deixar a Seleção e pôr um fim à carreira de forma digna sem dar tiros nos pés. Sou um fã, é um dos melhores de sempre e dói-me imenso ver isto. Não é um super-herói da Marvel.