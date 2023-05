Filipe Ramos: "Os números são exagerados, não conseguimos fazer um golo"

Declarações do selecionador Filipe Ramos após o jogo Portugal-Alemanha (0-4), da primeira jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de sub-17

Sobre o jogo: "Temos de dar os parabéns à Alemanha, porque foi melhor do que nós. Houve alguns momentos em que estivemos por cima, mas eles mereceram. Os números são exagerados, não conseguimos fazer um golo. Eles conseguiram fazer o 3-0 e estiveram tranquilos, mas ainda estamos dentro do torneio. Temos mais dois jogos e vamos continuar a dignificar esta camisola. Só conheço um caminho para o sucesso: trabalho."

Sensação e Escócia: "Fiquei com a sensação que até ao primeiro golo foi equilibrado, mas sofremos o primeiro e depois o segundo, que nos marcou. Na segunda parte, tentámos voltar ao jogo, mas sofremos o 3-0. Alguns momentos foi mais com o coração, mas faz parte do crescimento. Temos de preparar o jogo com a Escócia, que também não está fora. Vai ser mais um jogo difícil e temos de recuperar animicamente para podermos vencer".