Figo espera êxitos de Roberto Martínez na Seleção: "Que se integre e adapte"

Luís Figo, antigo internacional português, abordou o futuro da Seleção com o técnico espanhol

Luís Figo, antiga estrela de Portugal, abordou o futuro da Seleção sob o comando de Roberto Martínez, à margem da assinatura do protocolo de cooperação entre a Fundação Luís Figo e a Universidade Egas Moniz School of Health and Science, no Monte de Caparica, em Almada.

Sobre o que pode o treinador espanhol Roberto Martínez, escolhido para suceder a Fernando Santos no cargo de selecionador nacional de futebol, trazer a Portugal, o antigo capitão da seleção é perentório.

"Esperemos que nos dê muitas alegrias. Fez um bom trabalho na Bélgica, desejo-lhe as maiores felicidades e que se consiga integrar e adaptar à cultura portuguesa, aos jogadores, seleção e ao nosso país. Como acérrimo adepto da nossa Seleção, espero que tenha o maior êxito possível", disse.

O protocolo assinado entre a Fundação Luís Figo, de que é presidente, e a Universidade Egas Moniz School of Health and Science, tem como objetivo implementar medidas de promoção de hábitos de vida saudável em contexto escolar, no âmbito de um novo projeto da fundação para as áreas da saúde, educação e desporto, no estabelecimento de ensino, campus universitário.

"Hoje demos o primeiro passo, depois de muitas conversas com a Universidade Egas Moniz, para começarmos um projeto conjunto em que, na segunda parte, espero, possamos assinar um protocolo com o Ministério da Educação e da Saúde, se for possível, na luta contra a obesidade infantil", vincou na ocasião, em que teve ao seu lado José João Mendes, presidente da direção da Universidade Egas Moniz.