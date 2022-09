FIFA fez controlo antidoping a todos os jogadores da Seleção Nacional

Notícia revelada pela própria FPF

A FIFA fez uma ação de controlo antidoping a todos os jogadores da Seleção Nacional, anunciou a FPF.

"A ação da FIFA é habitual sempre que se aproxima uma fase final do Campeonato do Mundo, a exemplo, aliás, do que a UEFA também faz em fase prévia de um Europeu", referiu a FPF.

Portugal treinou pela primeira vez esta terça-feira com vista ao duplo compromisso na Liga das Nações com a Chéquia e a Espanha.