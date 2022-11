FIFA confirma: primeiro golo no Portugal-Uruguai foi marcado por Bruno Fernandes

Está confirmado que o primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai foi apontado por Bruno Fernandes. A tecnologia utilizada na bola de jogo ajudou a clarificar a dúvida.

A tecnologia utilizada nas bolas de jogo do Mundial'2022 - um sensor/chip de contacto - provaram que Cristiano Ronaldo não tocou no esférico antes de este entrar na baliza do Uruguai. Assim sendo, confirmou-se que o golo foi, de facto, de Bruno Fernandes. A confirmação foi dada pela FIFA e pela Adidas, marca que produz as bolas, à cadeia de televisão ESPN.

"Podemos confirmar que não houve, definitivamente, contacto na bola de Cristiano Ronaldo", lê-se numa nota da Adidas e da FIFA enviado à ESPN.

Portugal bateu o Uruguai por 2-0, na segunda-feira, com dois golos de Bruno Fernandes.