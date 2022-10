Fernando Santos: "Vou pôr o resultado do sorteio na mala e esquecê-lo até janeiro"

Confira a reação de Fernando Santos ao sorteio da fase de qualificação para o Euro'2024.

Fernando Santos reagiu este domingo ao resultado do sorteio da fase de qualificação para o Europeu de 2024, que colocou Bósnia, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no caminho de Portugal. A fase de qualificação europeia para o próximo Campeonato da Europa vai decorrer entre março e novembro de 2023 e o play-off está agendado para março de 2024.

O selecionador nacional começou por salientar que o foco está no Mundial'2022, mas admitiu que Portugal é "claramente favorito" na qualificação.

"Este não é um sorteio típico, normalmente estaríamos a discutir a questão do Europeu, dos jogos de qualificação, mas temos um Campeonato do Mundo [pelo meio] e nosso foco tem de ser o Campeonato do Mundo. É a primeira prova que vamos disputar e não a qualificação", começou por dizer.

"Obviamente que Portugal é favorito, mas só vamos pensar depois do Campeonato do Mundo nas dificuldades do grupo. O mais importante é o Mundial. Vou pôr o resultado sorteio na mala e esquecê-lo até janeiro. Portugal é claramente favorito, mas não vamos pensar nisto, vamos pensar no Campeonato do Mundo", reiterou.