Fernando Santos: "Vou para a cama e durmo tranquilo"

Declarações do selecionador nacional na antevisão ao confronto com Gana, marcado para quinta-feira (16h00), que marca a estreia da Seleção Nacional no Mundial'2022.

Diferença de planeamento: "Antes tínhamos uma semana de descanso, porque eles chegavam cansados e saturados, e depois duas semanas para encontrar o ritmo. O que se nota é uma intensidade muito forte. Os jogadores vêm no auge da sua forma, o problema tem a ver com algumas lesões e temos visto isso. Os jogos têm sido muito competitivos e normalmente os primeiros jogos não são tão intensos. Com o decorrer de um campeonato da Europa e do Mundo os jogadores vão ganhando forma e ritmo. Quem chega às meias-finais e final apresenta um ritmo distinto. Vamos ver o que acontece, se isto é assim nos primeiros jogos e depois chega o cansaço. Ou seja, se o ciclo não se inverte. Acredito que não. A questão de preparação e do repouso são fundamentais. Nos três primeiros dias tivemos alguma dificuldade, sobretudo pela questão do sono, porque são três horas de diferença, depois há questão das famílias, porque em Portugal quando eram 21h00 e as famílias estavam reunidas, no Catar já era meia-noite. Já era tarde, mas obviamente queríamos falar com a família. Temos de ter muta atenção à recuperação"

Argentina: "Há oito, nove ou dez equipas que se assumiram e que vêm com ambição de ganhar o Mundial. A Argentina perdeu, mas não deixou de ser uma das favoritas."

Jogo com o Gana: "A equipa vai ser dinâmica e criativa. Falar na melhor geração, eu já ouvi isso em 1989 e 1991. E está ali um rapazinho [João Vieira Pinto] que era um dos craques dessa geração que era brutal, mas não ganhou. Isso não quer dizer que não tinha valor ou qualidades. Eles ficaram na história porque ganharam os mundiais de sub-21. Estes 26 jogadores têm qualidade. Vou para a cama e durmo tranquilo. Dou graças a Deus porque estão praticamente todos em condições. Vamos ver hoje Nuno Mendes. A mim cabe-me exponenciar as suas características e as suas capacidades para que em campo se sintam confortáveis sem perder a concentração e o foco para fazer um grande jogo e vencer amanhã."