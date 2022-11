Fernando Santos: "Vingança de 2018? Não tenho esses sentimentos"

Declarações de Fernando Santos após o final do Portugal-Uruguai (2-0), da segunda jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Análise: "Jogo muito dificil, contra uma equipa muito dificil. O Uruguai entrou a pressionar muito forte, tivemos algumas dificuldades a circular a bola. Depois libertámo-nos e conquistámos espaços, e passámos a dominar a partida. O jogo depois fica equilibrado, nós perdemos o equilíbrio, passámos a circular a bola mais para trás e eles chegaram-se à frente, encostaram-nos e passou a ser difícil. Esses minutos finais foram difíceis por mérito do Uruguai, tem jogadores de qualidade. Depois disse para voltar ao início, responderam com profissionalismo e união fantástica e acabamos por vencer e de forma justa."

O que há a melhorar? "Essas questões guardo para nós, é importante refletir com os jogadores. Refletir isso publicamente não ajuda nada. Nos últimos 15' da primeira parte aconteceu o contrário do jogo anterior, começámos a trocar mais em posse, e com adversários muito fortes e agressivos complicamos o jogo. Nesse aspeto temos de melhorar. Em vez de jogar a um toque já estávamos a jogar a dois toques e para trás. Depois o guarda-redes tinha de bater a bola e no nosso futebol isso não pode ser."

Significado especial de vingança depois da eliminação em 2018: "Não tenho esse tipo de sentimentos, são situações diferentes. Nesse podia ter caído para qualquer lado, neste caiu para o nosso e fomos mais fortes com mérito. É importante porque garantiu o apuramento para a fase seguinte."